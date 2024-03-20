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        Polise taş atan 3 kişiye gözaltı

        Şırnak'ta nevruz etkinliğinde polise taş atan 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:00
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        Polise taş atan 3 kişiye gözaltı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşma yaptı.

        Etkinliğin ardından bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.

        Fotoğraf: AA

        Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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