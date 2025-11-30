Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı

        Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracını bırakıp ormana kaçtı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekipler tarafından takibe alındı. Yaklaşık 30 kilometre süren sıkı takip sonucu aracı tarlada çamura saplanan sürücü, yaya olarak kaçtığı ormanda kayıplara karıştı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 02:29 Güncelleme: 30.11.2025 - 02:29
        Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracını bırakıp ormana kaçtı
        Olay, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, içerisinde silahlı şüphelilerin bulunduğu ihbarı üzerine otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

        Ekiplerin sıkı takibe aldığı otomobil, ilçe merkezinden kırsala doğru yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçmaya sürdürdü. Şüpheli, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde tarlada ilerlediği sırada aracının çamura saplanmasıyla durmak zorunda kaldı. Otomobilini kilitleyip yaya olarak ormana kaçan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

        Ekipler bölgede arama çalışması başlatırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

