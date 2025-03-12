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        Polisin önünde drift! Ceza yağdı!

        Denizli'de denetim yapan polisin önünde drift atan sürücüye ceza yağdı. Açık bir otoparkta drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:16
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        Polisin önünde drift! Ceza yağdı!
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        Denizli'de trafik polisinin önünde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        AA'da yer alan habere göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, denetim yaptığı sırada açık bir otoparkta bir otomobilin drift attığını belirledi.

        EHLİYETİNE DE EL KONULDU

        Polis ekipleri durdurduğu sürücüye "drift yapmak" suçundan 46 bin 392 lira ceza kesti, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

        Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı. Sürücünün drift atması, polis aracı içindeki polis memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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