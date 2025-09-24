Polisler Ferhan ve çocukları için geldi! Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün Ferhan, görümcesi Özlem ile kayınvalidesi ve kayınpederiyle yüzleşti. Ferhan, çocuklarını vermek istemediğini, onlara iyi baktığını ve hatta bir bakıcı tuttuğunu ifade etti. Ancak Özlem ve ailesi bu sözlere inanmadı ve Ferhan hakkında ağır suçlamalarda bulunmaya devam etti.

Giriş: 24.09.2025 - 21:23

