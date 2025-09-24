Habertürk
Habertürk
        Polisler Ferhan ve çocukları için geldi!

        Polisler Ferhan ve çocukları için geldi!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün Ferhan, görümcesi Özlem ile kayınvalidesi ve kayınpederiyle yüzleşti. Ferhan, çocuklarını vermek istemediğini, onlara iyi baktığını ve hatta bir bakıcı tuttuğunu ifade etti. Ancak Özlem ve ailesi bu sözlere inanmadı ve Ferhan hakkında ağır suçlamalarda bulunmaya devam etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 21:23 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:23
        Polisler Ferhan ve çocukları için geldi!
        Yayına bağlanan Özgür, Ferhan’dan boşanmak istediğini açıkladı. Eşinin kendisini aldattığını öne sürerken, eve güvenlik kamerasını Ferhan’ı takip etmek için taktırdığını itiraf etti.

        TORUNLARINA KAVUŞTULAR

        Kaynana ve kayınbaba, polis ekipleri eşliğinde torunlarına kavuştu. O anlar stüdyoda duygusal anlara sahne oldu. Didem Arslan Yılmaz, çocukların vücudunda morluklar ve kızarıklıklar olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından polis ekipleri Ferhan’ı gözaltına aldı.

        Torunlarına kavuşan çift ve görümce Özlem, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür ederek sarıldı.

