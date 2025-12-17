2026 MAZERET ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

“Aile Yılı” hassasiyetimizle; Önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını, bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru; kamu düzeninin tali değil, ayrılmaz bir parçasıdır.

Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder; nöbetini daha diri tutar; milletimizin güven duygusunu daha da büyütür.