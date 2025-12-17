Zorunlu İkinci Şark Tebligatı kalkıyor mu? 2026 yılında polislerin 12/36 vardiyası değişecek mi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il emniyet müdürleriyle değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Yerlikaya, 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken; milyonlarca polisi ilgilendiren mazeret atamaları, 12/36 vardiya sistemi, standart kadro ve "Zorunlu İkinci Şark Tebligatı" hakkında açıklamalarda bulundu. 2026 genel atama döneminde, ikinci şark tebligatı olmayacağını ifade eden Yerlikaya, "Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru; kamu düzeninin tali değil, ayrılmaz bir parçasıdır." dedi. İşte, Yerlikaya'nın açıklamalarından önemli başlıklar
İKİNCİ ŞARK TEBLİGATI KALKIYOR MU?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il emniyet müdürleriyle değerlendirme toplantısında konuştu. Yerlikaya, polisleri doğrudan ilgilendiren birçok açıklama yaptı. İşte, Yerlikaya'nın açıklamalarından önemli başlıklar:
Bu yıl; atama ve yer değiştirme süreçlerinde, teşkilatımız adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktık.
İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları, daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk.
Daha önce söylemiştim, Tekrar ifade ediyorum: 2026 genel atama döneminde, “Zorunlu İkinci Şark Tebligatı” olmayacak.
2026 MAZERET ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
“Aile Yılı” hassasiyetimizle; Önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını, bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz.
Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bizim için her bir polisimizin hakkı, hukuku ve huzuru; kamu düzeninin tali değil, ayrılmaz bir parçasıdır.
Çünkü görevine huzurla giden personel, vatandaşına daha güçlü hizmet eder; nöbetini daha diri tutar; milletimizin güven duygusunu daha da büyütür.
STANDART KADRO ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NEDİR?
Personel yönetimini güçlendirirken, teşkilat yapımızı da çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alıyoruz.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için “Emniyet Başkanlığı” olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık.
Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk hâline gelen “her ilde olması gereken personel sayılarının” belirleneceği Standart Kadro çalışmalarımız devam ediyor.
İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz.
POLİSLERİN VARDİYA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12/36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12/36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz.