Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları 2025: Polislik için TYT'den kaç puan gerekli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, hayal ettiği üniversiteye girebilmek için, 1-13 Ağustos tarihlerinde taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapabilecek. Polis olmayı hedefleyen adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanlarını gündemine aldı. Peki, "Polislik için TYT'den kaç puan gerekli?" İşte 2025 Polislik taban puanları...
YKS tercih süreci 1 Ağustos itibarıyla başladı. Üniversite tercih işlemlerinin başlamasının ardından, polislik taban puanları gündemi meşgul etmeye başladı. Polis olmak isteyen adaylar, TYT'de aldığı puan esas alınarak tercihlerini yapabilecek. Geçtiğimiz sene hatırlanacağı üzere TYT'den en az 250 ham taban puanı almak gerekiyordu. Peki, "Polislik için TYT'den kaç puan gerekli? Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları açıklandı mı?" İşte detaylar...
POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?
2025 Polislik taban puanları henüz açıklanmadı. 2025 PMYO taban puanları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılan YKS den TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir.
2024 POLİSLİK KONTENJAN SAYISI
2024–2025 eğitim-öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokullarına polis memuru olarak yetiştirilmek üzere toplam 2.500 aday alınmıştı. Bu kontenjanların 2.000’i erkek, 500’ü ise kadın adaylar için ayrılmıştı.
2025 yılına ait PMYO kontenjanları ise henüz açıklanmadı. Kontenjan sayıları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.
Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:
2017
260 ham puan
2018
260 ham puan
2019
250 ham puan
2020
Alım Yapılmadı
2021
250 ham puan
2022
250 ham puan
2023
250 ham puan
2024
250 ham puan