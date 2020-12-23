Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket! 0:00 / 0:00

İHA

Pandemi döneminde etkin bir şekilde görevini sürdüren, terör örgütlerine de göz açtırmayan Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokak hayvanlarına ilişkin bu güne kadar birçok projeye imza atan, kentin birçok noktasına mama alanları koyan İl Emniyet Müdürlüğü, yine bir projeye imza attı.

KENTİN HER YERİNE AFİŞLER ASILDI

İHA'da yer alana habere göre vatandaşları bilgilendirmek ve bir farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, bu güne dek 18 bilboardda çalışma yaptı.

"SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYALIM"

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesine pankartlar astı.

"MERHAMETİMİZ ASALETİMİZDİR"

Farkındalık oluşturmak amacıyla, pankartların üzerinde "Merhametimiz asaletimizdir. Lütfen bu kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayalım" yazısı ve sokak hayvanları fotoğrafları yer aldı.