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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçarken üst geçitten atladı! Otomobilin üzerine düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Polisten kaçarken üst geçitten atladı! Otomobilin üzerine düştü!

        Eskişehir'de kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan şüpheli üst geçitten atladı. Bir otomobilin üzerine düşen Hakan Ş. adlı şüpheli ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:42
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        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
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        Eskişehir'de polisten kaçarken yoldaki üst geçitten atlayıp, seyir halindeki otomobilin üzerine düşen Ahmet Hakan Ş. (23), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, Eskişehir-Ankara Çevre Yolu Şeker Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.’yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

        NARKOTİK SUÇLARDAN KAYDI VAR

        Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı ve seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Ahmet Hakan Ş., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

        Ahmet Hakan Ş.’nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise uzun süre yaşadığı şoku atlatamadı. Sürücü, kazayı duyup olay yerine gelen babasına sarıldı.Olay nedeniyle Eskişehir-Ankara Çevre Yolu'nda trafik tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

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