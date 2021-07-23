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İstanbul'un ilçesi Beykoz'un nadide köşelerinden Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaş, 8 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için Polonezköy Tabiat Parkı’na işaret olara ağaçlara çekilen şeritleri plastik çöp zannedip topladı. Sonrasında, "Salcao Bisiklet'in doğaya bıraktığı çöpleri topladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.

"DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ FAKAT..."

Ardından Salcano hesabından, "Duyarlılığınız için teşekkür ederiz fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" bilgilendirmesi yapıldı.

"YARIŞACAK OLMANIZ ORAYI SİZE AİT KILMAZ"

Kendisine çevre duyarlılığı için teşekkür edilen vatandaş bu uyarı da dikkate almayıp, "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen." diye tepki gösterdi

"SPORCULAR TURLARKEN ORMANDA KAYBOLDU"

Ardından sporculardan bir paylaşım geldi. "Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız" paylaşımıyla o vatandaş etiketlendi. Ardından gelen cevap ise bir hayli ilginçti. "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen, sadece fotoğraf çeken, sessizce yürüyen" yanıtı sosyal medyada epey konuşuldu.

ESPRİ KONUSU OLDU: KAYBOLAN ARKADAŞLAR

Bisikletçilerin ormandaki rotayı şaşırması üzerine sosyal medyada espriler gecikmedi. Bir kullanıcı, “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaşırken sosyal medyadaki mizahi yorumlar birbirini izledi.