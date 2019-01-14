Polonya'nın kuzeyindeki şehirlerden biri olan Gdansk'ın belediye başkanı Pawel Adamowicz, bir yardım organizasyonunda yaptığı konuşma sırasında buçaklandı.

Yardım organizasyonunun sonunda kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan Adamowicz, konuşması sırasında sahneye atlayan bir kişi tarafından keskin bir cisimle bıçaklandı. Pawel Adamowicz'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Doktorlar ciddi şekilde yaralanan Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'i kalbini yeniden canlandırdı. Umut var ama durumu çok zor" ifadelerini kullandı. Adamowicz'in beş saatlik bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtilirken, Polonya medyası olayda bir bıçağın kullanıldığını bildirdi. Polis, 27 yaşındaki saldırganın daha önce bir banka soygununa karıştığı ve medya akredistasyonuyla olay yerine giriş yaptığı açıkladı.

Adamowicz, 1998'den bu yana Gdansk şehrinin belediye başkanlığını yapıyordu. Demokratik muhalafetin bir parçası olan Adamowicz, LGBT hakları ve azınlıklar konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

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