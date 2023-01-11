Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Polonya Başbakanı Morawiecki Almanya’dan savaş tazminat talebini yineledi - Dünya haberleri
ABONE OL

Polonya Başbakanı Morawiecki Almanya’dan savaş tazminat talebini yineledi

Polonya ve Almanya arasındaki II. Dünya Savaşı tartışması sürüyor. Polonya, dönemin Nazi hükümetinin Polonya'yı işgal etmesi ve 6 yıl elinde tutmasının etkilerinin henüz geçmediğini belirterek, 1,3 trilyon dolar tazminat talebini yineledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki Almanya’dan savaş tazminat talebini yineledi - Dünya haberleri
AA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesine verdiği zararı tazmin etmesi talebini yineledi.

Morawiecki, Alman Spiegel dergisine yazdığı makalede, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasının ve 6 yıl süren işgalin açtığı yaraların bugüne kadar iyileşmediğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgalcilerin Polonya’nın tamamen yok etmeyi hedeflediklerini ifade eden Morawiecki, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'da 5,5 milyon kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu, bunların yüzde 21’inin 10 yaşından küçük çocuklar olduğunu dile getirdi..

Morawiecki, işgalcilerin yüz binlerce sanatçıyı, bilim insanını, öğretmeni ve yazarı yıldırdığını veya öldürdüğünü belirterek, sanat eserlerinin ganimet olarak alındığını ve kütüphanelerin yakıldığını kaydetti.

Şehirlerin, köylerin ve tarihi mimarinin tahrip edildiğini belirten Morawiecki, “Varşova, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında en fazla hasar gören şehirdir. Polonya’nın başkenti tarihi yapının yüzde 92'sini kaybetti.” ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonya’nın kayıplarının 1,3 trilyon avro olarak tahmin edildiğine işaret ederek, milyonlarca Polonyalının İkinci Dünya Savaşı sırasında maruz kaldığı inanılmaz insani ve maddi kayıpların hiçbir zaman tazmin edilmediğini vurguladı.

“Biz (eski) Doğu Almanya ile Polonya arasında 1953’te imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğuna inanıyoruz." diyen Morawiecki, çünkü o dönemde Sovyetler Birliği’nin, kendisine bağımlı olan Varşova hükümetini tazminatlardan vazgeçmeye zorladığını belirtti.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Almanya’nın ne Polonya topraklarındaki yıkımın ne de tarihte benzeri olmayan yağmalamaların bedelini ödediğini kaydetti.

İnsanlar ve ülkeler arasındaki ilişkilerde hakikat ve adaletin en yüksek değerler olması gerektiğini vurgulayan Morawiecki, “Alman ortaklarımız ülkemize yönelik yapılan saldırının tüm sonuçlarının siyasi, tarihi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenmelidir.” ifadesini kullandı.

Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlamış ve buna göre Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.

Bakanlık, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 3 Ocak'ta, "konunun kapandığına" dair yanıt aldıklarını açıklamıştı.

Fotoğraf: EPA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'daki Müşterek Askeri Kuvvetler'in başına getirildi - Dünya haberleri
DÜNYA Rusya'dan Ukrayna Savaşı'nda kritik atama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la görüştü
DÜNYA Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek
DÜNYA İsveç yeni nükleer reaktörler inşa edecek
Afganistan'da saldırı: En az 20 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Afganistan'da saldırı: En az 20 kişi hayatını ...
ABD'de havada kaos! Son dakika: Ülkedeki tüm uçuşlar durduruldu - Güncel haberler
DÜNYA ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry'ye tepki
DÜNYA Şentop'tan Prens Harry tepkisi
ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi
DÜNYA ABD'nin Türkiye raporunda 2023 güncellemesi
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu
DÜNYA Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi güven mektubunu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'da kadınlara yönelik eğitim yasağına ilişkin: Gayri insani buluyoruz
DÜNYA Afganistan'da kadınlara yönelik eğitim yasağına ...
Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar Ankara'da bir araya geldi
DÜNYA Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar Ankara'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.