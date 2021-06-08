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Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak

Forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, sakatlığı nedeniyle Polonya Milli Takımı'nın 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosundan çıkarıldı

Polonyalı futbolcu Milik, EURO 2020'de oynayamayacak
AA

Teknik direktör Paulo Sousa, ayak bileğindeki kırık yüzünden faydalanamadığı Krzysztof Piatek'ten sonra hücum hattındaki bir diğer önemli kozu Milik'i de kaybetti.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sol dizindeki küçük menisküs yırtığına rağmen milli takım kampına davet edilen Milik, durumu istenen düzeye gelmediği için turnuvada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki Milik'in yerine kadroya başka oyuncu da alınmayacak.

Robert Lewandowski dışındaki önemli skor opsiyonlarından yoksun kalan Polonya, EURO 2020'de İspanya, İsveç ve Slovakya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

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