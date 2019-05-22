Duruşmada kafasındaki izi gösterdi



24 Temmuz 2018 tarihinde Kocaeli İzmit ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre A.U. (20) Alikahya Mahallesi’nde otobüsten inip evine doğru yürüdüğü sırada yaşındaki Polonya vatandaşı Lukasz Majchrowski (28) tarafından takip edilmeye başlandı. Majchrowski, dar bir sokakta A.U.’ya yönelik cinsel saldırıda bulundu ve darp etti. Ardından olay yerinden kaçtı. A.U. çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



15 POLONYA VATANDAŞI ARASINDAN TEŞHİS



Caner Aktan'ın haberine göre, olay yerindeki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahsın görüntüsünü ve kaldığı oteli tespit etti. Otele yapılan baskında 15 Polonya vatandaşı teşhis için emniyete götürüldü. Polonyalıların bir otomobil fabrikasının kurulumu için Kocaeli’ye geldiği iddia edilirken; görgü tanıkları Lukasz Majchrowski’yi teşhis etti. Majchrowski, tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nitelikli cinsel saldırı ve yaralama suçlamasıyla açılan davanın görülmesine bugün devam edildi.



KAFASINDAKİ İZİ GÖSTERDİ



Davada tutuklu yargılanan sanık Lukasz Majchrowski, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, A.U katılırken Majchrowski’nin avukatı ise mazeret bildirdi. Şahıs için bir önceki duruşmada Polonya Interpol’ünden istenen adres mahkemeye ulaştırıldı. Kafasından darp edilen A.U. mahkeme heyetine kafasındaki izi gösterirken şikayetinin devam ettiğini belirtti.



‘KONSOLOSLUKTAN KİMSE SORMADI’



Tercüman aracılığı ile ifade veren tutuklu sanık Lukasz Majchrowski, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben iddiaları kabul etmiyorum. Polis geldiğinde üzerimde ne bir çamur ne de kan lekesi vardı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi. Hakimin Polonya Konsolosluğu’nun kendisiyle ilgilenip ilgilenmediği sorusu üzerine sanık, “Konsolosluktan herhangi bir kimse ne geldi ne de sordu. Avukatıma da para veremediğim için gelmiyor” ifadelerinde bulundu. Mahkeme heyeti, gelen evrakların incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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