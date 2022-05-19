POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirecek olan POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte 28. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları hakkında...