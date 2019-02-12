Malatya’da, geçtiğimiz günlerde bir markete giren kar maskeli soyguncu, pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygun sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncunun kimliğini tespit etti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre, bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, pompalı tüfekle marketi soyan zanlı N.A.’yı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Marketten çaldığı bin 100 TL parayla birlikte yakalanan şüpheli Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hırsızlıktan suç kaydı da bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.