İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.