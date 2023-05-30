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Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Milattan Sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü tespit edilen üç kişinin kalıntısının bulunduğu bildirildi

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AA
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.

     

     
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.

     

     
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    Arkeologların kazılarında ayrıca Pompei’de mitolojik sahneler içeren iki freskli duvar da buldukları aktarıldı.

     

     
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile Pompei Antik Kenti Müdürü Gabriel Zuchtriegel, son buluntuların tespit edilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, kazı ekibini çalışmalarından ötürü takdir etti.

     

     
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    Bakan Sangiuliano, "Bu kalıntıların bulunmasının sürmesi, Pompei’de ortaya çıkarılacak ne kadar çok şeyin olduğunu anlamamızı sağlıyor." dedi.

     

     
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

    Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu
  • Pompei'deki kazılarda Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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