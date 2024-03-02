Pompeii’de 2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş duvar resmi bulundu

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pompeii’deki kazı çalışmalarını yürüten ve yıllar içinde birçok keşfe imza atan Pompeii Arkeoloji Parkı arkeologları, kazı alanlarından birinde renkleri nispeten az zarar görmüş bir duvar resmi (fresk) ortaya çıkardı.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK Arkeologlar dünkü açıklamada yaklaşık 2 bin yıllık duvar resminin, Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Phrixus ve Helle’nin hikayesini tasvir ettiğini belirtti.