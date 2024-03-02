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        Haberler Yaşam Pompeii’de 2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş duvar resmi bulundu

        Pompeii’de 2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş duvar resmi bulundu

        İtalya'da MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın aniden patlamasıyla lav ve volkanik küller altında kalan antik Roma kenti Pompeii'de, renkleri nispeten az zarar görmüş duvar resmi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:25
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        Çok az zarar görmüş... Pompeii'de keşfedildi
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        UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pompeii’deki kazı çalışmalarını yürüten ve yıllar içinde birçok keşfe imza atan Pompeii Arkeoloji Parkı arkeologları, kazı alanlarından birinde renkleri nispeten az zarar görmüş bir duvar resmi (fresk) ortaya çıkardı.

        YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK

        Arkeologlar dünkü açıklamada yaklaşık 2 bin yıllık duvar resminin, Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Phrixus ve Helle’nin hikayesini tasvir ettiğini belirtti.

        İKİZ KARDEŞ VE ALTIN POST'UN HİKAYESİ

        Yunan mitolojisine göre, üvey annelerinden kaçmak isteyen Phrixus ve Helle’e altın postlu bir koç gönderilir.

        Koça binerek kaçan iki kardeş Çanakkale Boğazı yakınlarındayken Helle, koçtan düşerek boğulur. Pompeii’de ortaya çıkartılan renkli fresk, bu mitolojik hikayeyi tasvir etmektedir.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Pompeii
        #duvar resmi
        #Vezüv
        #italya
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