Bursa, İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen yıl Şubat ayında tutuklanan Arzu Mertgil, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar G.Ş., S.Ç., S.T. ve R.A. ile avukatlar ve mağdurlar da hazır bulundu. Mertgil'in dolandırdığı iddia edilen yeni mağdurlar duruşmada ifade vererek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Yeni mağdurlarla dosyada müşteki sayısının 70'e çıktığı belirtildi.
'RUHSATIMI KİRAYA VERDİM'
DHA'nın haberine göre aynı mahkemede, yine Arzu Mertgil'in sanık olduğu başka bir dolandırıcılık davası olduğu, bu dosyanın da mevcut davayla birleştirildiği belirtildi. Sanık Mertgil, birleştirme kararına ilişkin savunmasında, söz konusu dosyada müşteki olan H.O.'yu tanıdığını, ancak görülen davayla bu konunun bir alakası olmadığını söyledi.
Kendisinin 2009-2011 yılları arasında H.A.'ya mali müşavirlik ruhsatını kiraya verdiğini öne süren Mertgil, "Kendisinden bin lira ruhsat kirası alıyordum. Ancak ben büroda durmuyordum. Zaten aramızda da bir gönül ilişkisi vardı. H.A., paralarını almasına rağmen müşterilerin vergi ve SGK borçlarını ödememiş. Mağdur vatandaşlar, öncelikle mali müşavirlik odasına başvurmuş. H.A. da ruhsat sahibi ben olduğum için benim adımı vermiş. Sonrasında da benim hakkımda şikayetçi oldular" dedi.
Diğer müştekilerle ilgili suçlamaları da kabul etmediğini söyleyen Mertgil, "Birleştirilen dosyadaki müşteki İ.F.Ş.'den hiç para almadım. N.F.'nin şirketine danışmanlık hizmeti veriyordum; bana, bu şahsın bankalara borcu sebebiyle kredi çekemediğini söyledi. Borcu ödenirse çekebilecekti, ben de danışmanlık hizmeti verdim, orada kullanılan kredinin yüzde 10'unu aldım danışman ücreti olarak. Müştekiden para almadım, ücretimi N.F.'den aldım. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Arzu Mertgil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bursa'daki, 13 milyon liralık vurgunla ilgili tutuklanan Ponzi Arzu lakaplı sanık, 15 sayfalık savunmasında aylardır kızının hayatından endişe ettiği için sustuğunu ve asıl suçlu olan şüphelinin mağdurların zararını gidereceğini söyleyerek kendisini oyaladığını ileri sürmüştü.
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