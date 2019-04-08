Popeyes çalışma saatleri

Dünyanın en büyük ve en popüler fast food zincirlerinden biri olan Popeyes "Terbiyeli tavuk" sloganıyla 2007 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 12 yıl önce TAB Gıda güvencesiyle Türkiye'ye merhaba diyen Popeyes, kısa sürede 40'tan fazla şehirde 200'den fazla restoran sayısına ulaşarak alanında liderliğe ulaşmıştır.
Yalnızca tavuk ürünleri hizmet veren ve bu alanda geniş menü seçeneği bulunan Popeyes'in çalışma saatleri, özellikle fast foof severler tarafından merak ediliyor.
POPEYES ÇALIŞMA SAATLERİ
Çoğunlukla AVM'lerin içerisinde yer alan Popeyes şubelerinin çalışma saatleri sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasındadır. Popeyes şubeleri; hafta sonlarında, resmi tatillerde ve dini bayramlarda da hizmet vermektedir.
POPEYES İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ
Türkiye'de TAB Gıda bünyesinde hizmet veren Popeyes'in merkez binası Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunmaktadır. TAB Gıda'ya 0212 310 66 00 numaralı telefon ve 0212 236 56 45 faks ile ulaşabilirsiniz. Popeyes sipariş hattı numarası ise 444 76 77'dir.
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