Portekiz: 9 - Ermenistan: 1 | MAÇ SONUCU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, konuk ettiği Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek grubunda liderliği garantiledi ve 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Portekiz sahasında Ermenistan'ı ağırladı.
Dragao Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-1 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (3), Joao Neves (3), Gonçalo Ramos, Renato Veiga ve Francisco Conceiçao kaydetti. Ermenistan'ın tek golü Eduard Spertsyan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz grubu 13 puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası biletini aldı, Ermenistan ise 3 puanla son sırada yer aldı.