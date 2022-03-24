Portekiz basını, kritik maçı Habertürk'e yorumladı: Türkiye'nin kaybedecek bir şeyi yok

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

DÜNYA KUPASI YOLU

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Millilerin önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Milli takımın ilk hedefi, tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZLİ GAZETECİLER HABERTÜRK İÇİN YORUMLADI

Tüm Türkiye dev karşılaşma öncesi nefesini tutup zaferi beklemeye koyulurken Portekizli gazeteciler; Sergio Khritinas, Rui Malheiro, Tomas da Cunha, Luis Cristovao, Mario Cagica ve Pedro Barata, Portekiz - Türkiye maçını ve millilerimizi Habertürk Spor için yorumladılar.

Sergio Khritinas (Record)

KONTROLLÜ BİR OYUN BEKLİYORUM

Futbolda sonuçları tahmin etmek gerçekten zor ama favori Portekiz. Çok fazla risk olduğu için çok açık bir oyun beklemiyorum ve her iki takımın da kontrollü olacağına inanıyorum. Türkiye savunmada sağlam oynarsa Portekiz zorlanabilir ancak Portekiz'in yetenekli isimleri de gol atmanın bir yolunu bulabilir.

PEPE VE DIAS'IN YOKLUĞU SORUN OLABİLİR

Tabii ki bir eleme maçı ve her şey 90 dakika (veya 120 veya penaltılar) içinde karara bağlanacak. Portekiz normalde maçları savunmada iyi kontrol ediyor ancak Pepe ve Ruben Dias'ın yokluğu büyük bir sorun olabilir.

BURAK YILMAZ EN KORKTUĞUM OYUNCU

Burak Yılmaz tek başına maç kazanabilen çok tehlikeli bir oyuncu. En korktuğum oyuncu. Daha önce de söylediğim gibi savunmada çok büyük bir sorunumuz var. Joao Cancelo, Pepe ve Ruben Dias çıktı. En iyi üç oyuncumuzdan bahsediyoruz ve özellikle stoperlerde alternatifler kalite ve deneyimden yoksun. Bu bir sorun olabilir.

SANTOS'LA EN İYİ YILLARI GEÇİRDİK

2014'ten beri görevde olan Fernando Santos'un altında Portekiz, muhteşem futbol oynamayan ama yenilmesi çok zor olan sağlam bir takım oldu. Ronaldo gibi bir gol makinesine sahip olmak çok yardımcı oluyor, çünkü gol yemezsek kazanma şansımız çok yüksek. Santos'un altında milli takımda hayatının en iyi yıllarını geçirdiğine inanıyorum.

Rui Malheiro (RTP, Record)

KUNTZ'UN GELMESİNDEN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Portekiz, oyuncularının bireysel kalitesi ve ev sahibi olmanın avantajıyla favori taraf ancak turu çantada keklik olarak görmemeli. Türkiye'nin sanıldığından çok daha karmaşık bir rakip olduğunu düşünüyorum. Özellikle Stefan Kuntz'un göreve gelmesinden sonra çok şey değişti. Hazırlanmak için kısa bir süreleri olsa da öncekine göre daha organize, topa daha çok sahip olan, hem geçiş hücumlarında hem de hücumda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak Kuntz'un çabalarının dışında Portekiz'in öne çıktığı yerlere karşı yani savunmada hala eksikler mevcut.

Portekiz Milli Takımı'nın en büyük sorunlarından biri, EURO 2016'da başarıya ulaşan yollara hala bağlı kalınması... Günün sonunda Portekiz farklı türden maçlarda sorun çözebilecek kaliteli oyunculara sahip ancak Fernando Santos, önceliği savunma ve dengeli oyuna vererek bizi memnun edemiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU EZİCİ BİR OYUNCU

Öncelikle Türkiye'nin 4-1-4-1 mi 4-2-3-1 mi yoksa 4-4-1-1 mi dizileceğini anlamamız gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu pozisyonel oyunda kilit rolde. Topun koridorlara taşınması ve gol yollarında kullanılmasında etkin rol alabilir. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta ezici bir oyuncu. Terse kat edebilmesi, toplu veya topsuz oyundaki hareketlenmeleri... Cengiz ve Yusuf Yazıcı'nın da denge bozucu oyuncular olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burak Yılmaz her zaman büyük bir hücum örneği.

Zeki ve Caner Erkin gibi her zaman atağa katılabilen, oyuna genişlik kazandırabilen bekleri var ancak onların geri dönüşlerindeki boşluklar, Portekiz'in işine yarayabilir.

SANTOS'UN ELİNİ BAĞLAYAN ŞEYLER VAR

Her şey tek maç üzerinden şekillenecek olsa da Santos'un elini kolunu bağlayan şeyler var. Pepe'nin yokluğunda, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olan Fonte ve muhtemelen yanında Danilo görev yapacaktır. Bunlar dışında dünyanın en iyilerinden olan Cancelo da eksik ve onun tek alternatifi Nelson Semedo. Santos çok görev vermese de Ruben Neves hala benim açımdan Portekiz'in en önemli defansın orta sahası. Fernando Santos'un çok kullandığı Renato Sanches de yok ancak bu eksikler mazeret değil. Portekiz, rakibin kalitesine saygı duyan, pozitif futbol oynayan bir takım olmalı.

TÜRKLERİN KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK

Türkiye'nin en büyük avantajı, Portekiz'in İtalya ile final oynayacağını düşünmesi. Kamuoyunda İtalya ile Portekiz'in finalde karşılaşacağı konuşuluyor ancak bunun için de Portekiz, Türkiye'yi; İtalya'nın da Kuzey Makedonya'yı yenmesi gerekiyor. Bana göre Portekiz önce Türkiye'ye odaklanmalı. Özellikle de Kuntz'un göreve geldikten sonra daha iyi bir Milli Takım yarattığını ve kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığının altını çiziyorum.

Tomas da Cunha (TSF Radio)

SANTOS ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR

Fernando Santos üzerinde büyük bir baskı var. Portekiz, Türkiye karşısında galibiyetin favorisi ancak savunmadaki sorunlar maçı daha da zorlaştırabilir. Fernando Santos'un defansif bir oyun anlayışı var ve bu Sırbistan karşısında Portekiz'in kaybetmesine neden oldu. Kimse artık bu oyunun tekrarlanmasını istemiyor. Stoperde Pepe ve Ruben Dias yok. Bu bölgelerde geleceği düşünerek yeni isimlerin çıkarılmamış olmasının açabileceği sonuçlar bazılarını korkutuyor.

TÜRKİYE'NİN ŞANSI VAR

Burak Yılmaz, bu kez rakip olarak Jose Fonte ile karşılaşacak. Portekiz onu ana tehdit olarak görüyor. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder de çok saygı duyulan isimler. Takım savunmasında hata yapmazsa Türkiye'nin şansı olacak. Stefan Kuntz için öncelik bu. Portekiz'in üzerindeki baskı da Türkiye'ye yardımcı olacaktır.

Luis Cristovao (Radio Antena 1, Eleven Sports TV)

PORTEKİZ HER ZAMAN BEKLENEN SEVİYEDE DEĞİL

"Portekiz açık bir şekilde favori, evinde oynuyor. Türkiye de iyi yeteneklere sahip olsa da genel olarak Portekiz üstün diyebilirim. Bernardo, Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncularla Portekiz bir fark yaratabilir. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz da Türkiye'nin Portekiz'i şaşırtabileceği isimler.

İşin özellikle savunma yönü zor olacak. Cancelo, Ruben Dias ve Pepe'nin yokluğunda Portekiz'in geri dörtlüsünün üçü değişmiş olacak. Dalot, Jose Fonte ve Danilo ilk 11'de olabilir.

Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Portekiz'den şu an farklı bir takım var. Portekiz her zaman beklenen seviyede olamıyor. Milli takımımızın geleceğini anlamak için bu hafta çok önemli."

Mario Cagica (Bola na Rede)

TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORLAR

"Açık konuşmak gerekirse Portekiz halkı maça oldukça iyimser yaklaşıyor, ben ise Türkiye'nin Stefan Kuntz yönetiminde geliştiğini ve zor bir rakip olduğunu düşünüyorum. Dengeli bir maç olacağını düşünüyorum. Portekiz şimdilik İtalya yerine Türkiye'ye odaklı ve temkinli olacaktır çünkü Türkiye'ye saygı duyuyorlar.

SANTOS RİSK ALMAYI SEVMİYOR

Fernando Santos çok pragmatik bir teknik direktör. Maç içinde risk almayı fazla sevmiyor. Bu bir yandan iyi çünkü Portekiz, gol atması zor bir milli takım ancak diğer yandan yetenekli oyuncular da kulüplerindeki performansı milli takımda gösteremiyorlar.

Türkiye kadrosunu çok beğeniyorum. Özellikle savunma oyuncularından Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik'i seviyorum. Önde de Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ı beğeniyorum.

KAZANMAK İSTİYORLARSA RİSK ALMALILAR

Santos'un savunmaya bir çözüm bulması zor olacak. Pepe ve Ruben Dias'ın yokluğunda Portekiz daha kırılgan olacak. Rui Fonte ve muhtemelen Danilo (esas bölgesi merkez orta saha), Pepe ve Dias kadar güçlü değiller. Portekiz kazanmak istiyorsa risk almalı ve topu rakibe bırakmamalı.

Portekiz zor bir dönemde. Fernando Santos'un koltuğu tehlikede ve eğer iki maçı da kazanamazsa görevi sona erebilir. Birçok insan onun milli takımdaki son maçları olduğunu ve Portekiz'in yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Göreceğiz ancak Portekiz ve onun kaderi açısından belirleyici bir karşılaşma."

Pedro Barata (Expresso)

"KAYBETMEK RONALDO DÖNEMİNİN SONU OLUR"

"Sonucu detayların belirleyeceği, çekişmeli bir maç bekliyorum. Favori Portekiz ama kolay bir galibiyet alırsak şaşırırım. Türkiye EURO 2020'ye göre daha iyi görünüyor, Kuntz iyi bir teknik direktör ve formda oyuncuları var. Tam tersine Portekiz'de Pepe, Rúben Dias, João Cancelo veya Renato Sanches gibi bazı önemli eksikler var. Portekiz'in kazanacağına inanıyorum ama zor bir maç olacak.

Şu anda Fernando Santos, Portekiz'de çok sorgulanan bir adam. Son yıllarda Portekiz, mevcut oyuncuların kalitesi ve sayısı dikkate alındığında beklediğimiz sonuçlara sahip olmaktan çok uzak. Portekiz iyi oynamıyor ve son zamanlarda iyileşme belirtileri görmedik. Dürüst olmak gerekirse, biraz boşa harcanmış bir formül gibi. Ancak sahip olduğumuz bireysel kalite ile kazanmak her zaman mümkün.

Kerem Aktürkoğlu'ndan korkmaktan öte büyük bir beklentim var. Ancak tehlike açısından Burak Yılmaz her zaman bir tehdit ve Hakan Çalhanoğlu duran toplarda dünya standartlarında.

Çok etkiler. Portekiz'in stoperleri genç ve bu bölge kadro derinliğinden yoksun. Bu maçta Pepe ve Rúben Dias yok. Bizim için büyük sıkıntı. Ayrıca João Cancelo dünyanın en iyi beklerinden biri ve Renato her zaman enerji veriyor... Bu eksikler takımı çok etkiliyor ve kadroyu zayıflatıyor.

Portekiz, tam olarak uygulanamayan veya onaylanmayan teorik bir nesil değişiminin ortasında. Sanki bir ayağımız geçmişte, 2016'da... Bir ayağımız ise muhteşem yeni nesil oyuncularla birlikte gelecekte. Portekiz için çok kritik bir maç. Kaybetmek Ronaldo döneminin sonu anlamına gelir."

PORTEKİZ İLE 9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.