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Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği avantajı kullanamayan sarı-lacivertliler sahadan mutsuz ayrıldı. Portekiz basını, Fenerabahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı - lacivertli taraftarlarla olan tartışmasına geniş yer ayırdı

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  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde Karagümrük ile berabere kaldığı hafta önemli bir maça çıkan Fenerbahçe, avantajı kullanamadı. Ezeli rakibiyle puan farkını 4'e indirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, mücadele sonrasında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. 
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    Jorge Jesus, 3-3 biten maçın ardından tüm takımı orta sahada topladı. Tecrübeli teknik adam, burada öğrencilerine bir konuşma yaptıktan sonra tribünleri alkışlamalarını istedi. Ancak stadı doldurup takıma büyük bir destek veren taraftarlar, alkışa yuhalayarak yanıt verdi.
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    Jorge Jesus buna çok sinirlendi, tribünlere dönerek el-kol hareketleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine yuhalama ve ıslık sesleri daha da yükseldi.
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    18 yaşındaki Arda Güler hemen hocasının yanına gidip sakinleştirmeye çalıştıktan sonra tribünlere de eliyle 'Tamam' işareti yaptı. İşte Portekiz basınından Jorge Jesus yankıları...
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    RECORD: ISLIKLAR JESUS'U KIZDIRDI

    ''Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı. Mücadele sonrasında ise Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jorge Jesus'u kızdırdı.''
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    A BOLA: JESUS HOŞLANMADI

    "Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jorge Jesus bundan hoşlanmadı. Portekizli teknik adamı sahadan çıkarıp soyunma odasına gönderen genç Fenerbahçeli Arda Güler oldu."
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

    MAIS FUTEBOL: ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTI

    "Fenerbahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hakim olamadı." 
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!
  • Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

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