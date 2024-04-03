Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Portekiz'de kurulan azınlık hükümeti göreve başladı

        Portekiz'de kurulan azınlık hükümeti göreve başladı

        Meclis'teki 230 sandalyeden sadece 80'ine sahip olan Demokratik İttifak'ın kurduğu azınlık hükümetiyle ülkede son 8 yıldır Antonio Costa'nın başbakanlığında iktidarda olan Sosyalist Parti'nin dönemi bitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 00:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz'de azınlık hükümeti göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz'de 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan sağ partilerin ittifakı Demokratik İttifak'ın (AD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun kurduğu azınlık sağ hükümeti yemin ederek göreve başladı.

        Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri olan Montenegro'nun açıkladığı 7'si kadın 17 bakan, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın önünde yemin ederek iş başı yaptı.

        Portekiz’de seçim: Sağ ittifak ilk sırada, aşırı sağ oyunu ikiye katladı
        Portekiz’de seçim: Sağ ittifak ilk sırada, aşırı sağ oyunu ikiye katladı

        Portekiz'de 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde kurulan 24. hükümetteki 17 bakandan 13'ü PSD'den olurken, 1'i AD'nin küçük ortağı Hristiyan Demokratlar'dan, 3'ü de teknokrat isimlerden seçildi.

        Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve PSD Başkan Yardımcısı Paulo Rangel'e verildi.

        REKLAM

        Maliye Bakanlığı'na ekonomist ve PSD'nin eski Meclis Grup Başkanı Joaquim Miranda Sarmento, Ekonomi Bakanlığı'na eski Portekiz Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Başkanı Pedro Reis, Savunma Bakanı görevine de Avrupa Parlamentosu üyesi Joao Nuno Lacerda Teixeira de Melo getirildi.

        Meclis'teki 230 sandalyeden sadece 80'ine sahip olan AD'nin kurduğu azınlık hükümetiyle ülkede son 8 yıldır Antonio Costa'nın başbakanlığında iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) dönemi de bitti.

        Azınlık hükümetini kuran AD'nin, 2024 bütçesinin önceki hükümet tarafından kabul edilmesinden dolayı en azından ilk 6 ayını rahat geçirebileceği, ancak sonrasında ciddi sorunlarla karşılaşacağı belirtiliyor.

        Portekiz basındaki haberlere göre, azınlık sağ hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan çıkaracağı kararnamelerle ülkeyi yönetmesini bekleniyor.

        Hükümetin, 2025 başından itibaren çıkarmak isteyeceği yasalarda üçüncü büyük parti konumundaki aşırı sağcı Chega'nın ya da ana muhalefetteki PS'nin desteğini aramak zorunda kalacağı yorumu yapılıyor.

        Ülkenin çözüm bekleyen öncelikli sorunları ise eğitim ve sağlık sektörlerindeki personel eksikliği, maaş artışı ve çalışma şartlarının düzeltilmesi talepleri, konut sorunu, savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlar olarak gösteriliyor.

        Portekiz'de 230 sandalyeli Meclis'te AD'nin 80, PS'nin 78, Chega'nın 50, Liberal Girişim'in (IL) 8, Sol Blok'un (BE) 5, Özgür Parti'nin (L) 4, Portekiz Komünist Partisi - Yeşiller İttifakı Üniter Demokratik Koalisyon'un (CDU) 4, Portekiz Doğa ve Hayvan Koruma Partisi'nin (PAN) 1 milletvekili bulunuyor.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #PORTEKİZ
        #avrupa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?