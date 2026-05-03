        Haberler Spor Futbol Porto: 1 - Alverca: 0 | MAÇ SONUCU

        Porto: 1 - Alverca: 0 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Porto, sahasında Alverca'yı 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Jan Bednarek'in attığı golle galibiyete uzanan ve puanını 85'e çıkaran lider Porto, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Benfica'ya 9 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Porto, tarihinde 31. kez Portekiz Ligi şampiyonu oldu.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto!

        Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.

        Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.

        Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

        Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.

