Porto: 1 - Alverca: 0 | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Porto, sahasında Alverca'yı 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Jan Bednarek'in attığı golle galibiyete uzanan ve puanını 85'e çıkaran lider Porto, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Benfica'ya 9 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Porto, tarihinde 31. kez Portekiz Ligi şampiyonu oldu.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:45
Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.
Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.
Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.
