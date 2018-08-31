Porto II - Academica Viseu maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Porto II, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Academica Viseu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Porto II son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Academica Viseu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Porto II galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Academica Viseu galibiyet oranı 2.40.

Porto II önceki hafta Academica Viseu mücadelesinde 0-1 yenildi.

Academica Viseu, Porto II karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Porto II, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Academica Viseu, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academica Viseu 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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