Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü

        Şanlıurfa'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü

        Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:25 Güncelleme: 27.10.2023 - 05:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK KAZA YAPTI

        GAP Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, kazada hayatını kaybeden Müslüm Kurtoğlu ile ismi henüz belirlenemeyen kişinin cesedini sıkıştıkları araçtan çıkardı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!