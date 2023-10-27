Şanlıurfa'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Feci kazada otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK KAZA YAPTI
GAP Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, kazada hayatını kaybeden Müslüm Kurtoğlu ile ismi henüz belirlenemeyen kişinin cesedini sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.