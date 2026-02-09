Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Süper Ligi'nin 21. haftası dev bir maça sahne oluyor. Porto sahasında Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı veren iki takımı karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesinde Porto - Sporting Lizbon maçının saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 55 puanla ligde lider konumunda yer alan Porto, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Son iki sezonun şampiyonu Sporting Lizbon ise Porto'yu yenerek puan farkını 1'e indirmek istiyor. Peki, Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Porto - Sporting Lizbon maçı muhtemel 11'ler...
Porto - Sporting Lizbon maçı için nefesler tutuldu. Dragao Stadı'nda oynanacak maç şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Porto deplasmanda 2-1 kazanmayı başarmıştı. Sporting Lizbon zorlu deplasmanda galip gelip ilk maçın rövanşını almak istiyor. Peki, "Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Porto - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
PORTO - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto - Sporting Lizbon maçı 9 Şubat Pazartesi bu akşam 23.45'te oynanacak
PORTO - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?
Dragao Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport Plus, Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.