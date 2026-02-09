Porto - Sporting Lizbon maçı için nefesler tutuldu. Dragao Stadı'nda oynanacak maç şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Porto deplasmanda 2-1 kazanmayı başarmıştı. Sporting Lizbon zorlu deplasmanda galip gelip ilk maçın rövanşını almak istiyor. Peki, "Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? Porto - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...