Potada Türk haftası!
Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden 10 takımdan 7'si haftayı galibiyetle tamamladı.
Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmazken, kadınlarda 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri olduğu için bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları yapılmadı.
FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. Bahçeşehir Koleji, zorlu maçta rakibini 90-82 mağlup ederek A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.
FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi son maçlar öncesi garantiledi.
Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:
THY Avrupa Ligi:
Anadolu Efes-Monaco (Fransa): 69-81
LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 73-77
BKT Avrupa Kupası:
Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka: 79-100
Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail): 90-82
Türk Telekom-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 99-80
Basketbol Şampiyonlar Ligi:
Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan): 91-74
Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya): 56-108
Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket: 90-78
FIBA Avrupa Kupası:
TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 93-61
Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor: 66-81