Powell: Fed ihtiyaç olduğu sürece destek verecek

DHA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacak.

Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın notlarına göre, istihdam ve genel anlamda tüm ekonomi, ekonomide geleceğin yüksek düzeyde belirsizliği nedeniyle kriz öncesi düzeylerin altında bulunuyor.

Powell'ın sunum metnine göre, "Önümüzdeki, bizi geleceğe götürecek olan yol, virüsün kontrol altında tutulmasına ve hükümetin her düzeyinde alınan politika önlemlerine bağlı olacaktır." ifadeleri öne çıktı.

,Fed'in "ihtiyaç duyulduğu sürece" destek sağlamak için "tüm araçlarını" kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell'a göre, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından tamamen kurtulacak.