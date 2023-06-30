Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Poyraz Karayel adlı dizide, Sinan karakterini canlandıran Ataberk Mutlu artık 18 yaşında! Sosyal medya hesabında fotoğraflarını yayınlayan Mutlu'yu görenler gözlerine inanamadı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    'Poyraz Karayel' dizisinin yayınladığı dönem, canlandırdığı Sinan karakteri ile "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü alan Ataberk Mutlu 18 yaşına girdi. Sevimliliğiyle gönülleri feth eden ismin son halini görenler tanıyamadı.
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi Poyraz Karayel'de, Poyraz'ın küçük oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, 184 bin takipçili sosyal medya hesabından son halini yayınladı.
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Çocukluğunda sık sık ekranlarda boy gösteren ve birçok projede yer alan Ataberk Mutlu şimdilerde ailesiyle sakin ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Şimdilerde 18 yaşında olan Ataberk Mutlu'nun son gönderilerinin altına sevenlerinden: "Koca adam olmuş", "Nasıl 18 yaşında ya?", "Ataberk sen benden büyük olamazsın" gibi yorumlar geliyor.
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    İşte Ataberk Mutlu'nun son hali...
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü! Ataberk Mutlu’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.