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HaberlerSağlık
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Pozitif vakaların izolasyon süresi değişti

Karabük’te İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda pozitifli vakalar tedavilerinin 10. gününden itibaren test yapılmaksızın işlerine dönüş yapabilecek

Pozitif vakaların izolasyon süresi değişti
Pozitif vakaların izolasyon süresi değişti
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İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Sağlık Bakanlığının yayınladığı ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ rehberine göre yeni kararlar aldı.

Alınan karar doğrultusunda PCR testi pozitif olup evde izlenen semptomsuz ya da hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indirilirken hastanede yatarak tedavi gören hastaların 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın işlerine dönebilecekleri belirtildi.

Ayrıca toplantıda, kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önüne alınarak kent genelinde yeni hizmete girecek olan iş yerlerinde toplu açılış törenlerinin yapılmasının yasaklanmasına ve iş yerlerinin Sağlık Bakanlığının yayınladığı ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki kuralları sekteye uğratacak şekilde kalabalık oluşturan etkinlikler yapmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

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