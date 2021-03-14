Twitter ve Twitch gibi sosyal medya platformlarında adını duyuran Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu'nun hayat hikayesini derledik...

PQUEEN KİMDİR?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara’da doğan ve büyüyen Pqueen internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atılır.

Pqueen küçük yaşlarından itibaren yirmili yaşlarına kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir. Pqueen iktisat bölümünden mezun olmuştur.

Daha sonra Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Şu anda İşletme fakültesinde yüksek lisansını yapmaktadır. Kütahya'da yaşamaktadır.