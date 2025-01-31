Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Premier Lig: Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 24. haftası dev maça sahne olacak. Bu kapsamda Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Lig'de oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlübiyet alan Arsenal 47 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan son 4 sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City, bu sezon beklentilerin altında performans gösterdi ve 41 puanla 4. basamakta bulundu. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İngiltere'de haftanın kapanış maçı olan Arsenal- Manchester City maçı için geri sayım başladı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, galibiyet adına kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlılarda sezonu kapatan Rodri, Arsenal cephesinde ise Gabriel Jesus çapraz bağ sakatlığı nedeniye forma giyemeyecek. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        2

        ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü 19.30'da oynanacak.

        3

        ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

        4

        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Arsenal ile Manchester City toplamda 192 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 94'ü Arsenal'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 54 müsabakadan Manchester City galip ayrıldı. Aralarında oynanan 44 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Rice, Trossard, Martinelli, Havertz

        6

        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Ederson, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Adana'da vahşet! Katı atık tesisinde ölü bebek!
        Adana'da vahşet! Katı atık tesisinde ölü bebek!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        Reklam panosu faciasında sanığın sözlerine tepki!
        Reklam panosu faciasında sanığın sözlerine tepki!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!