İngiltere'de haftanın kapanış maçı olan Arsenal- Manchester City maçı için geri sayım başladı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, galibiyet adına kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlılarda sezonu kapatan Rodri, Arsenal cephesinde ise Gabriel Jesus çapraz bağ sakatlığı nedeniye forma giyemeyecek. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...