Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 24. haftası dev maça sahne olacak. Bu kapsamda Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Lig'de oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlübiyet alan Arsenal 47 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan son 4 sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City, bu sezon beklentilerin altında performans gösterdi ve 41 puanla 4. basamakta bulundu. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arsenal- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere'de haftanın kapanış maçı olan Arsenal- Manchester City maçı için geri sayım başladı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, galibiyet adına kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlılarda sezonu kapatan Rodri, Arsenal cephesinde ise Gabriel Jesus çapraz bağ sakatlığı nedeniye forma giyemeyecek. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü 19.30'da oynanacak.
ARSENAL- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Arsenal ile Manchester City toplamda 192 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 94'ü Arsenal'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 54 müsabakadan Manchester City galip ayrıldı. Aralarında oynanan 44 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Rice, Trossard, Martinelli, Havertz
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Ederson, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Haaland