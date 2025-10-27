Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!

İngiltere Premier Lig'de her yıl 26 Aralık'ta oynanan Boxing Day tarih oluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier League yetkilileri, Boxing Day geleneğini sürdürmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Takvim sıkışıklığı ve yayıncı anlaşmaları nedeniyle bu yıl Boxing Day'de yalnızca bir maç oynanacak.

Yıllardır süregelen bu gelenek, hafta sonuna kaydırılan fikstür nedeniyle büyük ölçüde bozulmuş olacak.

Boxing Day'de tek maç oynanması durumunda hangi maçın oynanacağına dair de henüz bir karar alınmadı.