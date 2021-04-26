Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, attığı 260 golle lig tarihinin en skorer oyuncusu olan Shearer ve Arsenal'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Henry, Şöhretler Müzesi'yle onurlandırıldı.

Kariyerinde Southampton, Blackburn Rovers ve Newcastle United formaları giyen Alan Shearer, ligde iki farklı kulüpte 100 gole ulaşan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

Arsenal'da oynadığı dönemde ligde 175 kez ağları sarsan Thierry Henry ise takımın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Şöhretler Müzesi'ne taraftarların vereceği oylarla bu yıl 6 ismin daha dahil edileceği belirtildi.