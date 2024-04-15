Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de zirve bu sezon 15 kez el değiştirdi - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de zirve bu sezon 15 kez el değiştirdi

        İngiltere Premier Lig'de 33 hafta geride kalırken, zirve 6 takım arasında 15 kez el değiştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Premier Lig'de 15 kez zirve el değiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig’de 33. hafta maçları sonrası Manchester City, 73 puanla zirvede yer alıyor. Premier Lig’de bu sezon 33 haftada 15 kez liderlik koltuğu el değiştirmesiyle birlikte rekabet üst seviyelere taşındı.

        Newcastle United, Brighton & HoveAlbion ve Tottenham 1’er kez liderliğe yükselirken, Manchester City, Arsenal ve Liverpool ise 4’er kez zirveye çıkmayı başardı.

        Premier Lig’de bu sezon zirve yarışındaki heyecanın yanında bireysel performanslar da dikkat çekmeye devam ediyor.

        Gol krallığı yarışında rekabet sürerken, 20 golle zirvede Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bulunuyor.

        Haaland’ı attığı 19 golle Aston Villa'dan OllieWatkins takip ederken, Liverpool'dan Mohamed Salah, NewcastleUnited'tan Alexander Isak ve Bournemouth'tanDominicSolanke ise 17’şer golle listenin devamında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"