Prens Harry'nin uçağına yıldırım!

Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın geçtiğimiz ay çok tehlikeli bir kazayı zarar görmeden atlattıkları ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, Prens Harry ve eşi geçtiğimiz ay Amsterdam'a yaptıkları yolculukta kötü hava koşullarının azizliğine uğradı.

İkilinin seyahat ettikleri Falcon 7X tipi özel jete yıldırım isabet ettiği ancak uçağın başarılı bir şekilde Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

Yıldırımın uçağın burnuna isabet ettiği ve uçakla ilgili bakım ve güvenlik kontrolü işlemlerinin 9 günde tamamlandığı bildirildi.

Kraliyet çiftinin Amsterdam'da açılacak özel bir Londra kulübünün açılış partisine davetli oldukları ve birçok ünlü isimle birlikte bu partiye katıldıkları öne sürüldü.

Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir törenle dünya evine girmişti.

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