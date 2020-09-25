Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Beykoz'daki Hıdiv Kasrı, geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarıyla gündeme gelmişti. 1907 yılında, Mısır'ın son hıdivi (valisi) Abbas Hilmi tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılan kasrın restorasyonu sırasında mahzenden toprak yığınlarının çıkarılması tartışılmış, restorasyonu yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi de projenin nasıl devam edeceğine ilişkin yeni kararların alınması için çalışmaları şimdilik durdurmuştu.

Hıdiv Kasrı’nı inşa ettiren Abbas Hilmi’nin birinci derece torunları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mektup yazarak kasrın aslına uygun olarak yenilenmesini ve korunmasını istedi. Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi’nin büyükbabasıyla aynı adı taşıyan torunu Prens Abbas Hilmi Moneim ve kız kardeşi Prenses İkbal Saviç Moneim, kaleme aldıkları mektupta Ekrem İmamoğlu'na şöyle seslendi:

'BÜYÜKBABAMIZIN İSTANBUL'A KÜLTÜREL YADİGARI'

"Sayın Başkan... Size bu mektubu Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi’nin birinci derece torunları olarak, Çubuklu'da büyükbabamız tarafından yaptırılan Hıdiv Kasrı'nda yaşanan ve basına da yansıyan son gelişmeler hakkındaki düşüncelerimizi aksettirmek için yazıyoruz. Mısır tahtını Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na sadık kaldığı için kaybeden büyükbabamızın iktidar döneminde İstanbul'un müstesna bir mevkiinde Art Nouveu üslubunda inşa ettirdiği ve daha sonra sürgün günlerinin bir kısmını geçirdiği Hıdiv Kasrı'nın önemi ve özellikleri yüksek malumunuzdur.

Binanın bodrum katında başlatılan ve basında 'Hıdiv Kasrı'nın altını oydular' gibi başlıklarla çıkan haberde sözü edilen çalışmanın böyle bir maksatla değil, 1980'li yıllardan sonra içerisine toprak doldurularak kaybolmalarına sebebiyet verilen eski ve orijinal mahzenlerin yeniden ortaya çıkartılmaları için yapıldığı ailemiz tarafından bilinmektedir.

Büyükbabamızın İstanbul'a zarif ve emsalsiz bir kültürel yadigarı olan Hıdiv Kasrı'ndaki restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının mimari kurallara titizlikle uygun şekilde ve binanın asli kimliğine zarar vermeyecek şekilde yapılacağı konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğinize emin bulunarak size ailemizin selam ve saygılarını gönderiyoruz"

NESLİŞAH SULTAN’IN DA ÇOCUKLARI

Hıdiv Kasrı'nı yaptıran Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi'nin torunları, aynı zamanda da son Osmanlı padişahı Vahdettin'in torunu Neslişah Sultan'ın çocukları olan Prens Abbas Hilmi Moneim ve Prenses İkbal Saviç Moneim'in mektubunu alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, prens ve prensesle irtibata geçip çalışmalarla ilgili bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak için harekete geçti...

HIDİV NEDİR?

Hıdiv, Osmanlı Devleti'nde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan sonra Mısır valilerine verilen unvan.