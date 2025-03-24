Prens, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin beklediği üçüncü sezon için yayınlanan ilk sahne büyük ses getirirken, dizinin ne zaman başlayacağı da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni sezon tarihiyle ilgili son gelişmeler haberimizde. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...