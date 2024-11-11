Prenses Diana'nın eski şoförü: İşime son verilmeseydi Diana hâlâ yaşıyor olacaktı

Prenses Diana'nın eski şoförü yıllar sonra konuştu. Prenses Diana'ya karşı komplo kurduğu iddiaları nedeniyle işine son verilmemiş olsaydı Diana'nın hâlâ hayatta olacağını savundu.

Diana'nın şimdi 61 yaşında olan eski şoförü Steve Davies, 1996 yılında, artık gözden düşmüş durumda olan eski BBC muhabiri Martin Bashir'in, Prenses'e Davies ve diğer çalışanların kendisi hakkında basına bilgi sızdırdığı şeklinde yalan söylemesinin ardından işten çıkarılmıştı.

Bashir o dönemde iddiaları kamuoyuna açıklamadı, ancak bu iddiaları, Prenses Diana'dan bolba etkisi yaratan röportajı vermeye ikna etmek için kullanmıştı. O röportajda Diana, meşhur "Bu evlilikte üç kişiyiz" cümlesini söylemişti.

Eşi Charles'ın, şu anki eşi Camilla ile ilişki sürdürmesinin kendisine olan inancını ve güvenini sarstığını, kendisinin de bir ilişkisi olduğunu, Bulimia ve kendine zarar verme gibi psikolojik sorunlar yaşadığını, Charles'ın yanında çalışanların kendisine karşı bir savaş yürüttüğünü anlatmıştı.

"Tek bildiğim, eğer hayat farklı bir rota izleseydi, o gece onu Paris'te ben arabayla götürmüş olsaydım, bugün hâlâ burada olurdu çünkü onu güvende tutardım" diyen Davies, "Diana için kurşun yerdim. İşim, hayatımdı. Her zaman onun yanındaydım. Hayalimdeki işe sahiptim, sıfırdan başlamak zorunda kaldım" diye konuştu.

'The Crown' dizisi sayesinde onlarca yıl sonra neden işini kaybettiğini anladığını söyleyen Davies, BBC'den ancak bu yılın mayıs ayında tazminat almaya hak kazandı.

Diana'nın Charles'la olan mutsuz evliliği hakkında ilk kez samimi bir şekilde konuştuğu Martin Bashir röportajı uluslararası bir yankı uyandırmıştı. Aylar sonra Bashir'in, Diana'nın kardeşi Earl Spencer'ı, eski güvenlik şefinin bir gazeteden para aldığına ikna etmek için sahte belgeler kullandığı ortaya çıktı. BBC, dahili bir soruşturmanın ardından Bashir'in röportajı güvence altına almak için belgeleri kullanmadığını söyleyerek onu temize çıkardı, ancak 25 yıl sonra bir ITV belgeseli tartışmayı yeniden alevlendirdi.