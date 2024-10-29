Prenses Kate Middleton ve Kral Charles'ın kanser tedavileri sonrası sarayın 2025 beklentisi

2024, İngiliz kraliyet ailesi için zor bir yıldı. Çünkü hem Galler Prensesi Kate Middleton hem de Kral Charles'a kanser teşhisi kondu ve her ikisi de tedavi gördü.

42 yaşındaki Prenses Kate, önleyici kemoterapisini eylül ayında bitirdiğini duyurdu. Kral Charles, daha önce kanser tedavisi görürken karşılaştığı bir yan etkiyi paylaşmıştı. 75 yaşındaki Kral'ın tat alma duyusunu kaybettiği öğrenilmişti.

Saray, tıpkı Kate Middleton gibi Kral'ın hangi kanser türü için tedavi gördüğünü hiçbir zaman açıklamadı ancak bu özel semptom, kanser tedavilerinin yanı sıra belirli kanser türlerinde de yaygın olarak görülebiliyor.