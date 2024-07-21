Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ve Prens William saray ekibine nadir yeteneğe sahip eleman arıyor - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton ve Prens William saray ekibine nadir yeteneğe sahip eleman arıyor

        Kensington Sarayı, Prenses Kate Middleton ve Prens William için çalışacak, nadir yeteneğe sahip eleman için iş ilanı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton, Kensington Sarayı'ndaki ekibini genişletmek istiyor. Çift, Londra'da görev yapacak bir 'Özel Sekreter Yardımcısı' arıyor. Aranan adayın nadir bulunan bir beceriye sahip olması gerekiyor.

        Yeni saray çalışanının görevi, Galler Prensi ve Prensesi'nin Birleşik Krallık çapındaki görevlerinin planlanmasını içerecek.

        2

        Kensington Sarayı'nın 'Özel Sekreter Yardımcısı' iş tanımında "Çiftin etkisini en üst düzeye çıkarmak için 'Galler'e özel olarak odaklanılacağı" vurgulanıyor.

        Prens William ve Kate Middleton, daha önce Cambridge Dükü ve Düşesi'ydi. Kraliçe Elizabet'in Eylül 2022'deki ölümünün ardından Galler Prensi ve Prensesi ünvanlarını devraldı.

        3

        Kraliyet çiftinin ekibine yeni katılacak kişi için iş tanımı şöyle: Bu pozisyon, çok çeşitli kişi ve kurumlarla verimli ilişkiler kurma konusunda kanıtlanmış bir yeteneğin yanı sıra mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gerektirir. Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma sahip olmak ve Galler toplulukları, hükümeti ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmak gerekiyor.

        İş koşullarında, akıcı Galce konuşabilme yeteneğine de yer verildi.

        4

        İş ilanı, Galler Prensesi'nin geçen hafta sonu Wimbledon final maçında boy göstermesinden birkaç gün sonra çıkarıldı.

        5

        Devam eden kanser tedavisi sırasında yalnızca Trooping the Colour adlı resmi geçit törenine katılan Prenses, kraliyet locasına girişinde ayakta alkışlandığı Wimbledon finalinde halkın önüne ikinci kez çıkmış oldu.

        6

        Wimbledon'ın ardından saray ekibine yeni bir çalışan aranması, Kate Middleton'ın kraliyet görevlerine dönebileceğinin işareti olarak görüldü.

        #Kate Middleton
        #Prenses Kate
        #Prens William
        #kraliyet
        #iş ilanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayıp
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayıp
        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi