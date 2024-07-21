Prenses Kate Middleton ve Prens William saray ekibine nadir yeteneğe sahip eleman arıyor

Kraliyet çiftinin ekibine yeni katılacak kişi için iş tanımı şöyle: Bu pozisyon, çok çeşitli kişi ve kurumlarla verimli ilişkiler kurma konusunda kanıtlanmış bir yeteneğin yanı sıra mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri gerektirir. Küçük ve çevik bir ekipte çalışırken proaktif, uygulamalı bir yaklaşıma sahip olmak ve Galler toplulukları, hükümeti ve iş dünyası hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmak gerekiyor.

İş koşullarında, akıcı Galce konuşabilme yeteneğine de yer verildi.