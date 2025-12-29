Prens William ile Prenses Kate Middleton'ın ekim ayında taşındığı yeni evi, ulusal güvenlik için en yüksek öncelik olarak koruma altına alındı. Kraliyet çiftinin evinin etrafındaki 9 kilometrelik bölge, güvenlik bölgesi ilan edildi ve etrafı çevrildi.

Alınan güvenlik önlemleri William ile Kate'in komşularını pek memnun etmedi. Köpek sahibi olan komşular, güvenlik önlemi olarak evin etrafındaki geniş alana yayılan güvenlik çemberine tepki gösterdi. Şikâyetçi komşular, bu çember nedeniyle ormanlık yürüyüş alanlarına artık erişemediklerini söyledi.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN YÜKSEK ÖNCELİK

Evin etrafındaki güvenlik çemberinin, İngiltere'de 2005'te çıkarılan Ciddi Organize Suç ve Polis Yasası uyarınca uygulamaya konulduğu bildirildi. Tedbirle ilgili açıklama yapan eski Londra Polis Teşkilatı Kraliyet Koruma Birimi Başkanı Dai Davies, Prens William'ın tahtın varisi olması ve çocuklarının sırasıyla tahtta ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alması nedeniyle, evin çevresindeki alanın yetkililer tarafından ulusal güvenlik için en yüksek öncelik olarak belirlendiğini söyledi.

"GİZLENMEK DEĞİL, KORUNMAK İSTİYORLAR"

Daily Mail'e konuşan Dai Davies, suç örgütlerinden gelen tehditlerin güvenlik güçlerini Windsor'daki Büyük Park'ın bazı bölümlerine erişimi kısıtlamaktan başka çare bırakmadığını savunarak; "Ailenin gizlilik ihtiyacının kararda önemli bir rol oynadığı yönündeki iddialar, gerçek dışı ve gülünç" dedi.