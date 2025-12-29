Habertürk
        Haberler Dünyadan Prenses Kate ve Prens William'ın yeni evindeki güvenlik çemberi komşularını rahatsız etti - magazin haberleri

        Prenses Kate ile Prens William'ın yeni evindeki güvenlik çemberi komşularını rahatsız etti

        Prenses Kate Middleton ile Prens William'ın çocuklarıyla birlikte ekim ayında taşındığı yeni evin güvenliği, komşularını rahatsız edecek şekilde bir hayli üst düzeyde olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 29.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:28
        Prens William ile Prenses Kate Middleton'ın ekim ayında taşındığı yeni evi, ulusal güvenlik için en yüksek öncelik olarak koruma altına alındı. Kraliyet çiftinin evinin etrafındaki 9 kilometrelik bölge, güvenlik bölgesi ilan edildi ve etrafı çevrildi.

        Alınan güvenlik önlemleri William ile Kate'in komşularını pek memnun etmedi. Köpek sahibi olan komşular, güvenlik önlemi olarak evin etrafındaki geniş alana yayılan güvenlik çemberine tepki gösterdi. Şikâyetçi komşular, bu çember nedeniyle ormanlık yürüyüş alanlarına artık erişemediklerini söyledi.

        ULUSAL GÜVENLİK İÇİN YÜKSEK ÖNCELİK

        Evin etrafındaki güvenlik çemberinin, İngiltere'de 2005'te çıkarılan Ciddi Organize Suç ve Polis Yasası uyarınca uygulamaya konulduğu bildirildi. Tedbirle ilgili açıklama yapan eski Londra Polis Teşkilatı Kraliyet Koruma Birimi Başkanı Dai Davies, Prens William'ın tahtın varisi olması ve çocuklarının sırasıyla tahtta ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alması nedeniyle, evin çevresindeki alanın yetkililer tarafından ulusal güvenlik için en yüksek öncelik olarak belirlendiğini söyledi.

        "GİZLENMEK DEĞİL, KORUNMAK İSTİYORLAR"

        Daily Mail'e konuşan Dai Davies, suç örgütlerinden gelen tehditlerin güvenlik güçlerini Windsor'daki Büyük Park'ın bazı bölümlerine erişimi kısıtlamaktan başka çare bırakmadığını savunarak; "Ailenin gizlilik ihtiyacının kararda önemli bir rol oynadığı yönündeki iddialar, gerçek dışı ve gülünç" dedi.

        "Windsor Büyük Parkı'ndaki daha önce herkese açık olan arazinin şimdi çitlerle çevrilmesinden yürüyüş yapanların, köpek sahiplerinin ve bazı komşuların rahatsız olması anlaşılabilir bir durum" diyen Dai Davies; "Ancak onların özgürce dolaşma hakkı, kraliyet ailesinin teröristlerden ve onlara zarar vermek isteyenlerden korunma ihtiyacından daha önemli değil" ifadesini kullandı.

        4 YATAK ODALIDAN 8 YATAK ODALIYA

        Galler Prensi ile Galler Prensesi, üç çocukları; Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte Windsor'daki 8 yatak odalı Forest Lodge'a taşınmadan önce 4 yatak odalı Adelaide Cottage'da yaşıyordu. Aile, 2022'de Londra'dan Windsor'a taşınmıştı.

