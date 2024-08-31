Prenses Martha'dan Hint düğünü gibi Norveç düğünü
Kraliyet görevlerini bırakıp kendi yolunu çizen Norveç Prensesi Martha'nın 3 gün, 3 gece süren düğünü haftaya damga vurdu. İşte Venedik Film Festivali kırmızı halısında tanrıça görünümlü Angelina Jolie ve gözlerimizin arayıp da bulamadığı Haluk Bilginer'den Ben Affleck'in sadakatsizlik açıklamasına, Taylor Swift'in 14 yaşındayken yazdığı kitabını çıkarma hazırlığından yıllar sonra yeniden bir araya gelen Oasis grubunun yarattığı heyecana haftanın renkli haberleri...
Sanıyor musunuz ki sadece milyarder Hint aileler günlerce üst üste düğün eğlencesine doyamıyor. Bu kez hiç ummadığımız yerden geldi 3 gün, 3 gecelik düğün; Norveç'ten!
Üstelik Hint usulü düğüne özenen, bir kraliyet üyesi... İngiliz kraliyetinin sorumluluklarını bırakıp bağımsızlıklarını ilan eden Prens Harry ve Meghan Markle çifti gibi kraliyetten uzaklaşan bir kraliyet üyesi: Norveç Prensesi Martha Louise...
Prenses Martha'nın Amerikalı şaman iş insanı olarak tanınan Durek Verrett ile düğünü perşembe günü başladı. Yüzlerce davetli, batı Norveç'teki Alesund kasabasında bulunan tarihi bir otelde bir araya geldi. Deniz yoluyla, Unesco Dünya Mirası alanı olarak belirlenen bir fiyordun kıyısındaki güzel manzaralı Geiranger kasabasına seyahat ettiler. Düğün programında konukların "teknede görkemli dağlara ve şelalelere tanıklık ederken hafif bir öğle yemeğinin keyfine varacakları" belirtiliyordu.
'SEKSİ VE HAVALI' KIYAFET TALEBİ
Veliaht Prens Haakon'un 52 yaşındaki ablası Martha Louise ve 49 yaşındaki Verrett'in düğün eğlencesinde ikinci gün, Geiranger kasabasında Latin Amerika temalı bir düğün öncesi partisiyle sona erdi.
Çift, bugün yapılacak düğünle evleniyor. Norveç medyasına göre misafirlerden kutlamalar sırasında cep telefonu veya kamera kullanmamaları ve sosyal medyada hiçbir şey paylaşmamaları istendi.
2022'de nişanlanan çiftin davetlilerden kıyafet isteği de dikkat çekiciydi. Kişiliklerini tarzlarıyla ifade etme konusuna yabancı olmayan çift, kıyafet kurallarında genellikle yere kadar uzanan ve omuzları kapatan balo elbiselerinin yer aldığı kraliyet geleneğinden uzak, 'seksi ve havalı' bir temayı takip etmelerini istedi.
İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPIYOR
Eski bir binici olan ve Norveç Kralı Harald'ın iki çocuğundan en büyüğü olan Prenses, 2019'da hayatını kaybeden yazar ve sanatçı Ari Behn ile evliydi. Bu evlilikten Maud, Leah ve Emma adında üç kızı oldu. İkili 2017'de boşandı.
Martha Louise, alternatif tedavilere katılımı nedeniyle Norveç'te onlarca yıldır tartışmalara yol açıyor. Kendi işini kurmasına izin verilebilmesi için 2002'de onursal 'majesteleri' ünvanını kaybetti. 2007'de geleceği görme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı ve 2018'e kadar öğrencilere mucizeler yaratmayı, meleklerle konuşmayı öğrettiğini söylediği bir okul işletti.
İLİŞKİLERİ BELGESEL OLUYOR
Geçtiğimiz yıl Prenses Martha, geleneksel kraliyetten farklı bir yol izleme kararıyla ilgili çok fazla kargaşa yaşandığını söyledi. Verdiği bir röportajda, "Yıllar boyunca, özellikle maneviyatçı olmamla ilgili pek çok eleştiri oldu. Norveç'te bu bir tabu" dedi. Prenses ile Durek Verrett, ortak maneviyat duyguları üzerinden bağ kurarak evlilik yoluna girmişti.
Birbirlerini bulmaları ve maneviyat duygularına önem vermeleri eleştirilerine Prenses Louise, şöyle seslendi: Benim yerime seçim yapmak ya da beni yargılamak size bağlı değil. Şaman Durek, birlikte vakit geçirmeyi sevdiğim bir adam.
Bu arada; çift, düğün fotoğraflarının kullanım hakkını bir dergiye sattı. Norveç medyasının düğünü haber yapamayacak olması, hem Norveç halkında hem de Norveç kraliyetinde rahatsızlık yarattı.
Çiftin bir yıldır bir dijital platformla iş birliği yaptığı, ilişkilerinin belgeselinin çekildiği bu haftanın öne çıkan haberlerinden biri oldu. Düğün fotoğraflarını göremezsek, belgeseli izleyeceğiz artık...
VE TANRI KADINI YARATTI
Bu yıl 81'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, haftanın en heyecanlandıran kültür-sanat ve kırmızı halı etkinliklerine sahne oldu. Pablo Larraín'in Yunan opera sanatçısı Maria Callas'ı konu alan biyografik draması 'Maria'da başrolde yer alan Angelina Jolie, Venedik'e prömiyer için ayak bastı. Hem de ne basış... Tam bir tanrıça görünümüyle...
Sarıya dönüştürdüğü saçlarıyla adeta tazelenen Angelia Jolie, yıllar geçtikçe güzelliğinden bir şey kaybetmediğini, hatta daha da güzelleştiğini kanıtlar gibiydi. Hem basın toplantısında hem de gala gecesinde şıklığı ve duruşuyla hiç sönmeyen bir yıldız olduğunu kanıtladı.
Filmi de beğenilip 8 dakika boyunca ayakta alkışlanınca gözyaşlarıyla karşılık verdi Angelina Jolie.
UNUTULMAYACAK JEST
Kemik hastalığından dolayı yatağa bağımlı olan İtalyan hayranına yaptığı tatlı jestle de hatıralardan silinmeyecek bir fotoğraf verdi. Hiç çekinmeden kırmızı halıda dizlerinin üzerine çöküp yataktaki hayranıyla tanıştı.
Ee tabii, tüm bu anılar kaydedilirken gözlerimiz Haluk Bilginer'i aradı. Ne de olsa filmin bir diğer başrol oyuncusu, medarı iftiharımız kendisi. 'Kel Diva' adlı oyununun Avrupa turnesine hazırlandığı için galaya katılamadığını öğrendik. Umalım ki ödül töreninde kırmızı halıda boy göstersin ve bizi bir kez daha gururlandırsın.
SADAKATSİZLİK AÇIKLAMASI
Jennifer Lopez’in Ben Affleck’e boşanma davası açtığı öğrenilir öğrenilmez, boşanmalarının sebebi merak konusu oldu malumunuz. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında boşanmalarına Ben Affleck’in sadakatsizliğinin yol açtığı yazılırken, ilişkideki ikinci kadının, ünlü Kennedy ailesinin üyesi 36 yaşındaki Kathleen ‘Kick’ Kennedy olduğu iddia edildi.
Kennedy cephesinden iddiayla ilgili açıklama gelmezken, Affleck, sözcüsü aracılığıyla yalanlama yaptı. Sözcü Jen Allen, People dergisine yaptığı açıklamada, “Hiçbirinin doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum” dedi.
Jennifer Lopez'in boşanma davası açarken verdiği dilekçe de bu haftanın ünlüler dünyasındaki önemli gelişmelerinden biriydi. Dilekçede boşanma sebebi ‘şiddetli geçimsizlik’ olarak gösterilirken, çiftin 16 Temmuz 2022'de evlendiği ve bir yıl dokuz ay sonra 26 Nisan 2024'te ayrıldığı belirtiliyordu.
14 YAŞINDA YAZDIĞI KİTABI ÇIKARACAK
Taylor Swift, müzik dünyasındaki başarısını kanıtladıktan sonra şimdi de yazarlıktaki yeteneğini göstermeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 14 yaşındayken yazdığı hikayesini roman olarak basacak. 'A Girl Called Girl' adlı romanda kız yerine oğlan isteyen bir annenin hikayesini anlatacak.
Ünlü şarkıcının yıllar önce yazdığı hikâye, daha önce hiç gün ışığına çıkmamıştı ve taslağın bugüne kadar ailesi tarafından korunduğu düşünülüyor. Yıldız isim, ilk romanının adını ve haklarını ticari marka olarak tescil ettirdi.
YILLAR SONRA YENİDEN
Başta 'Wanderwall' olmak üzere pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan 1990'lı yılların ünlü İngiliz rock grubu Oasis, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Grubun kurucusu olan iki kardeş, yıllardır süren kavgalarına son verdi.
Grup, yeniden bir araya gelişlerini "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. TV'de yayınlanmayacak" sözleriyle duyurdu.
2025'te dünya turuna çıkacağını açıklayan grubun belkemikleri Noel ve Liam Gallagher 2009'dan yana ilk kez birlikte çalacak. Uzun süredir kavgalı olan Gallagher kardeşler, Oasis'in yeniden bir araya geleceğini sosyal medya hesaplarından iki ayrı gönderiyle doğruladı.
"YAVRU KÖPEKTEN KURTULDUM" SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI
Şarkıcı Lily Allen, podcast yayınında, kendisinin ve çocuklarının pasaportlarını yiyen köpeğinden kurtulduğunu ve onu geri verdiğini itiraf edince hayranları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.
Lily Allen, kızlarıyla birlikte 2021'de bir köpek sahiplenmiş ancak köpeğin kendisinin ve çocuklarının pasaportlarını yemesinin ardından, hayvanı geri vermişti.
39 yaşındaki İngiliz şarkıcı, köpeğin zarar verdiği belgeleri değiştirmenin bir servete mâl olduğunu, köpeği sahiplenmenin hayatını mahvettiğini anlatırken, pasaportların zarar görmesinin, kızlarının babalarını görmesini aylarca engellediğini ekledi.
X platformu üzerinden anında eleştiri yağdı. Pek çok kişi, pasaportların zarar görmesinin köpeğin değil, Lily Allen'ın suçu olduğunu belirtti.
Devreye, hayvan hakları örgütü PETA da girdi. PETA, Lily Allen'a, bir köpek yavrusunu iade etmesinin dehşete düşürücü olduğunu belirten bir açık mektup yayınladı.
Mektupta, köpeklerin uygunsuz hale geldiklerinde asla atılacak aksesuarlar olarak görülmemesi gerektiği belirtilirken, "İşte bu nedenle size yalvarıyoruz, lütfen başka bir köpek almayın" denildi.