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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prince Jackson, babasının tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı

2009'da hayatını kaybeden pop yıldızı Michael Jackson'ın oğlu Prince Jackson, babasının tahtına kimin aday olabileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

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  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da 50 yaşında hayata veda etmişti. Pop yıldızının oğlu Prince Jackson, Entertainment Tonight'a babasının müzik dünyasına bıraktığı miras hakkında konuştu.
  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    "POPUN KRALI OLMAK EŞSİZ BİR BAŞARI"

    25 yaşındaki Prince Jackson, Rolling Stone Dergisi'nin babasının tahtına Harry Styles'ı aday göstermesi üzerine yorum yaptı.

    Jackson "Popun Kralı' tanımını oluşturan pek çok teknolojik altyapı ve sosyal faktör var. Bunları bir başkasının kariyerinde görmüyorum açıkçası. Herkesin kendine göre başarıları var ama 'Popun Kralı' olmak çok eşsiz bir başarı çünkü babam birçok ülkede tüm sınırları aşmayı başardı" ifadelerini kullandı.
  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    "BABAM KÜRESEL ÇAPTA BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALADI"

    Michael Jackson'ın oğlu, "O küresel çapta büyük bir başarı yakaladı ve bir noktada dünyanın en ünlü insanı oldu. Bütün bu nedenlerden ötürü 'Popun Kralı' unvanını kimsenin alabileceğini düşünmüyorum" diyerek sözlerine devam etti.
  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    SADECE O ADAY OLABİLİR

    Bu unvan günümüzde yalnızca Michael Jackson için kullanılsa da oğlu yalnızca bir kişiyi aday gösterebileceğini söyledi. Prince Jackson, bu unvan için aklına yalnızca Beyonce’nin geldiğini ifade etti.
  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    "BABAM BEYONCE’DE DE AYNI KIVILCIMI GÖRDÜ"

    Prince Jackson, "Onu (Beyonce) kişisel olarak tanımıyorum ama müziğe yaklaşımını takdir ediyorum. Profesyonel bir açıdan bakacak olursam babamın Beyonce'nin yükselişe geçtiği yıllarda onu takdir ettiğini biliyordum. Sanırım onun bu günlere geleceğini tahmin etmişti. Beyonce'de aynı kıvılcımı ve adanmışlığı gördü. Bu yüzden onu babamın olduğu konuma yakın görüyorum" dedi.
  • Prince Jackson, babası Michael Jackson'ın tahtına kimi layık gördüğünü açıkladı - Magazin haberleri

    Michael Jackson'ın Paris, Prince, Prince Michael II adındaki üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters.

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