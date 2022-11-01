"POPUN KRALI OLMAK EŞSİZ BİR BAŞARI"

25 yaşındaki Prince Jackson, Rolling Stone Dergisi'nin babasının tahtına Harry Styles'ı aday göstermesi üzerine yorum yaptı.

Jackson "Popun Kralı' tanımını oluşturan pek çok teknolojik altyapı ve sosyal faktör var. Bunları bir başkasının kariyerinde görmüyorum açıkçası. Herkesin kendine göre başarıları var ama 'Popun Kralı' olmak çok eşsiz bir başarı çünkü babam birçok ülkede tüm sınırları aşmayı başardı" ifadelerini kullandı.