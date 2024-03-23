Prof. Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ndeki "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiği takdirde Köyceğiz'in su, altyapı ve kanalizasyon sorunu yaşamayacağını söyledi.

Köyceğiz'de 10 yıldır yapılmayan ve çözülmeyen tüm sorunları bitireceklerini belirten Ayaydın, "Emeklilerimizin seslerine kulak verdim. Oturdum hesap kitap yaptım. Muğla'da ne kadar emekli var, maaşları ne kadar bunların hesabını yaptım. Seçildiğim takdirde Muğla'da yaşayan bütün emeklilerimize 5 bin lira büyükşehir belediyesi sosyal yardım fonundan ödeyeceğim. Emeklilerimize büyükşehir belediyesinden bir defaya mahsus değil her ay ödeme yapacağız. Maaşlarını 15 bin liraya tamamlayacağız." dedi.

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Muğla ve ilçelerinde gençlerin talepleri halinde evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira Büyükşehir Belediyesinden kira yardımı yapacağını anlatan Ayaydın, kadınların da el emeği ürünlerin satışı için destek vereceğini kaydetti.