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HaberlerSağlıkProf. Dr. İsmail Balık'tan önemli BioNTech ve Sputnik V aşısı açıklaması!
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Prof. Dr. İsmail Balık: Daha hızlı aşılama için BioNTech ve Sputnik V'de iki doz arası açılabilir

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, bazı ülkelerde, aşı tedarikindeki zorluklar nedeniyle daha hızlı aşılama için iki doz arasındaki sürenin uzatıldığını söyledi. Balık, "Bizde de aşı tedarikinde sorunumuz olacaksa öteleme göz önüne alınabilir. BioNTech ve Sputnik V aşıları birinci dozun 10 gün sonrasından itibaren belli ölçülerde bağışıklık oluşturmaya başlıyor. Sağlık Bakanlığı bunun değerlendirmesini yapacaktır" dedi

Prof. Dr. İsmail Balık'tan önemli BioNTech ve Sputnik V aşısı açıklaması!
Prof. Dr. İsmail Balık'tan önemli BioNTech ve Sputnik V aşısı açıklaması!
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DHA

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de yaygın kullanıma sokulacak üçüncü aşı Rus Sputnik V ile ilgili değerlendirmede bulundu. Balık, Sputnik V'nin viral vektör aşısı olduğuna dikkat çekerek, "BioNTech aşısı mRNA aşısı idi. Sinovac aşısı da inaktif aşı. Yani 3 aşı da farklı teknoloji ile hazırlanmış aşılar. Ama 3 aşı da son derece etkili ve güvenilir aşılar. Hangi aşı olursa olsun sırası gelen vatandaşın mutlaka hiç vakit kaybetmeden aşısını yaptırması gerekir. Aşı güvenliği ile ilgili en ufak bir kaygı taşımaya gerek yok. Çünkü şu anda dünyada 1 milyardan fazla kişi aşılandı. Ve bugüne kadar önemli bir sorun görülmedi" diye konuştu.

'BIONTECH VE SPUTNİK V İLE DAHA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK'

Balık, Biontech aşısının bağışıklık sistemini çok güçlü şekilde uyardığına dikkat çekerek, "İyi uyarıcılık bakımından baktığımızda Sputnik V’nin de buna yakın olduğunu görüyoruz yapılan çalışmalarda. İnaktif aşılar ise daha zayıf bağışıklık sistemi uyarıcıdır. Eğer hızlı bir şekilde bağışıklık istiyorsanız, birinci dozun 10 gün sonrasından itibaren bu iki aşı yani Sputnik V ve BioNTech aşısı belli ölçülerde bağışıklık oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla riski yüksek olan yani virüs alma ihtimali çok fazla olan kişiler daha erken hastalığı önleme etkisi olabileceği düşüncesiyle inaktif aşı yerine bu iki aşıyı tercih edebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde aşıların etkisi ve bağışıklık oluşturma etkisi daha zayıf oluyor. Böyle kişilerde biz bağışıklığı güçlü uyaran aşıları tercih ederiz. Bu açıdan baktığımızda bu 3 aşı içerisinde BioNTech en güçlü bağışıklık uyarıcısı gibi duruyor. Sputnik V de buna yakın bir etkiye sahip" dedi.

'BIONTECH VE SPUNTİK V'DE İKİ DOZ ARASI AÇILABİLİR'

Balık, koronavirüs salgını ile mücadele eden dünyada aşı tedariğinde ciddi sıkıntılar olduğunu kaydederek, "Bağışıklığı daha güçlü uyaran Sputnik V ve BioNTech aşısında birinci dozdan 10 gün sonrasından itibaren belirli ölçülerde, yüzde 40-50’lerden itibaren koruma etkisi başladığı için yani ağır hastalığa ve ölüme engelleyici etkisi görüldüğü için bazı ülkelerde aşı tedarikindeki zorluklar nedeniyle daha fazla kişiyi bir an önce aşıya kavuşturmak adına 2'nci doz ötelenmeye başlandı. İngiltere'de 28 gün sonra yapılmak yerine 3 ay sonraya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde de 2'nci dozu 45 gün sonra yapma kararı alındı. Bizde de bununla ilgili bir tartışma başladı. Sağlık Bakanlığı bunun değerlendirmesini yapacaktır. Bizde de benim şahsi görüşüm özellikle bu iki aşı için tedarikte sorunumuz olacaksa öteleme göz önüne alınabilir diye düşünüyorum. Ama öteleme konusu inaktif aşılarda söz konusu değil. Sinovac aşısında bu durum söz konusu değil. Yapılması durumunda hem virüs kapma ihtimali çok fazla olacaktır hem de kişinin mutant virüs kapma ihtimalini de artırır. Ama BioNTech ve Sputnik V aşısında böyle bir ihtimal olması daha düşük diye değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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