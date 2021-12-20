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Haberler Sağlık Prof. Dr. Şahin'den flaş uyarı: 3 doz yeterli değil
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Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni COVID varyantını durdurmak için 3 doz yeterli değil

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, COVID-19 aşılarının Omicron varyantına dayanmaya yeterli olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu

Prof. Dr. Şahin'den flaş uyarı: 3 doz yeterli değil
Prof. Dr. Şahin'den flaş uyarı: 3 doz yeterli değil
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HABERTURK.COM

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantıyla ilgili Fransız Le Monde'ye açıklamalarda bulundu. mRNA aşısını Pfizer ile beraber üretilen Alman şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin, COVID-19 aşılarının Omicron varyantına dayanmaya yeterli olmayacağı konusunda uyardı.

"İLK VİRÜSE KARŞI ELDE ETTİĞİMİZ YÜZDE 95 ETKİNLİKTEN ÇOK UZAKTA OLDUĞUMUZ AÇIK"

Prof. Dr. Şahin, "Üç aşının bile hastalığı bulaştırma olasılığının olduğunun farkında olmalıyız. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz açık" dedi.

Buna rağmen Şahin, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen erken verilerin “güven verici bilgiler” sağladığını söyledi.

Omicron'un ilk rapor edildiği Güney Afrika'dan yapılan en son araştırma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının hastaneye yatış riskini azaltmada yüzde 70 etkinlik sağladığını ileri sürdü.

Prof. Dr. Şahin, zaman içinde Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacağını, bunun çok muhtemelen olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım” dedi.

Şahin, COVID-19 testinin özellikle yaşlılar için, kış aylarında maske takma gibi diğer koruyucu önlemler kadar önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde bu yeni varyantın hızlı genişlemesini kontrol edemeyiz" diye konuştu.

YENİ AŞI MART AYINA KADAR HAZIR OLABİLİR

Alman şirket, Omicron'un spike proteinini ve onun 32 mutasyonunu antijen olarak kullanarak yeni varyanta uyarlanmış bir koronavirüs aşısı tasarlıyor. Şahin, bunun mart ayına kadar hazır olması gerektiğini açıkladı.

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