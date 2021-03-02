Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Başkanlığı'na atanan Prof.Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir? Merak konusu oldu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun olan Sait Erdal Dinçer'in hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

PROF.DR. SAİT DİNÇER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okuyan Sait Erdal Dinçer, aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerine 2005 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde devam eden Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunuyor.Türkiye ekonomisinin 2000 sonrası dönemine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunuyor.Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri mevcut olan ve iyi derecede İngilizce bilen Dinçer, çok sayıda Doktora ve Y. Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirdi.