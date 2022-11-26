Çin´de 2 yıldır uygulanan `sıfır Covid´ politikasına rağmen kış aylarının gelmesiyle hızla artan vakalar, bazı şehirlerin yeniden kapanmasına neden oldu. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, zaman zaman bu tür piklerin yaşanabileceğini belirterek, varyantların değişebilmesi riskine karşı bu mevsimde Covid-19 hatırlatma dozları ve grip aşılarının yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Vücuttaki bağışıklığın azalmasına bağlı olarak var olan virüsten etkilenmenin hastalığa duyarlı kişilerde kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Çin'deki tablo da şimdilik böyle bir tabloya benziyor. Bu durum her ülkede olabilir. Şu dönemlerde çok sık tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonları var. Bunların içerisinde Covid-19 da var. Pandeminin daha bitmediğini, ara ara bu tür piklerin olabileceğini ön görmek ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Alıştığımız her türlü tedbire devam etmeliyiz. Uygun olan grupların da hatırlatma dozlarını yaptırmasını öneriyorum" dedi.

"PANDEMİ İNİŞE GEÇTİ"

Bu yılın kış mevsiminde geçen yıllara göre büyük oranda pik yaşanmasının beklenmediğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Tabi bu virüse bağlı. Virüsün yapısının değişmemesi, değişik bir varyantın ortaya çıkmaması koşuluyla aslında pandemi inişe geçti gibi görünüyor. Ufak piklerle birlikte bu durum bir süre sonra bu dönemlerde geçirilen normal bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde olmaya devam edecek. Bu dönemde alınması gereken tedbirlere ek olarak klima kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Klimanın düzenli olarak temizliğinin yapılması, ortamın da havalandırılması gerekiyor. Aksi takdirde klima sürekli olarak içerideki havayı dolaştırdığı için ortamda hasta olan bir kişinin solunumundan ortaya çıkan virüsler de sağlıklı kişiler için risk oluşturacaktır" diye konuştu.

Grip aşısının da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Taşova, "Covid-19, grip ve diğer enfeksiyonlarla birlikte olduğunda özellikle riskli grup için sıkıntı yaratacaktır. Kronik kalp hastası, KOAH dediğimiz akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastası olanlar, immünsüpresif tedavi alanlar uygun zamanlarda olmak koşulu ile mutlaka riskli grubun grip aşısı olması gerektiğini öneriyoruz" dedi.